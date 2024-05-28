希少 80sビンテージ USA製 L.L.BEAN 88/12 ロゴTシャツ S

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※コメント、ご購入の際は事前にプロフィールをご確認下さい。↓他にもスポーツブランドアウトドアブランドを多数出品しております。#RINNSPORTOUTDOOR↓エルエルビーン出品まとめはこちらからどうぞ。#RINNLLBEAN80'sビンテージL.L.BEANのロゴTシャツです。USA製で非常に凝った作りになっております。80年代ビンテージ、エルエルビーンのTシャツ。チャンピオンの88/12ボディーを使用し、フロントにカタディンロゴをプリントしております。インパクトあるロゴデザインで、ジャケットやシャツのインナー使いにもお薦めです。リバースウィーブパーカーNIKEナイキADIDASアディダスRRLラルフローレン90s70s単色タグランタグバータグスウェットTODDSNYDERトッドスナイダーをお探しの方にもお薦めです。■カラー ヘザーグレー■素材 コットン88％・レーヨン12％■サイズ表記 S実寸 肩幅 約47ｃｍ（肩～肩） 身幅 約49ｃｍ（脇～脇) 着丈 約58ｃｍ（襟下～後裾) 袖丈 約16.5ｃｍ（肩～袖先)(全て平置きにての採寸になります。あくまで素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さいませ。)■商品状態年代物になりますのでネックリブにダメージ・後襟付け根に1ｃｍ程の穴・腹部に3ｍｍ程の小穴、プリントの薄れ・多少の使用感は御座いますが（※画像5・6・7参照）、着用に差し支える程のダメージや目立った汚れは見受けられませんので、これからも充分ご使用頂けます。（※ヴィンテージ品の為、完品をお求めの方や神経質な方はご入札をお控えください。）◆注意事項 モニタにより写真と現物の色が若干異なる場合があります。確認はしておりますが、小さい汚れ、小穴等見落とす場合がある事をご了承下さい。