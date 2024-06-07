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即発送 レア 23SS ネイバーフッド JUN INAGAWA TEE SS-2
商品番号 F10419766932
商品名

即発送 レア 23SS ネイバーフッド JUN INAGAWA TEE SS-2
ブランド名 ネイバーフッド
特別価格 税込 4,501 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★コットン天竺のオリジナルボディーを使用したショートスリーブTシャツJUNINAGAWAが描き下ろしたグラフィックをラバープリントしたコラボレーションモデル◆NEIGHBORHOOD×JUNINAGAWA◆23SSNH×JUNINAGAWA.TEESS-2◆サイズ:XXL/2XL(肩幅:57.5cm、身幅:65cm、袖丈:26cm、着丈:78.5cm)※公式オンライン引用※◆カラー:WHITE◆Hoods国内直営店にて自身購入の１００％正規品でございます◆新品・未使用・タグ付き2023年春夏新作/NBHD/ネイバーフッド/ジュンイナガワ/魔法少女/ティーショートスリーブ/ホワイト/白/半袖Tシャツ/希少サイズ/即完売/即完/国内正規/メンズ
http://narcologia.ru/goods/providence756594.html
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