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ホロライブmiComet さくらみこ 星街すいせい モーリー タペストリー
商品番号 P10153239850
商品名

ホロライブmiComet さくらみこ 星街すいせい モーリー タペストリー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 4,946 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブmiComet「さくらみこ」「星街すいせい」MOLLY.ONLINE限定コラボグッズ(タペストリー2点セット)「ホロライブ」コラボ　タペストリー　全2種たて70.7cm×よこ50cm、スウェード生地製。イラストはGuchicoさん描き下ろし。新品未使用・未開封防水対策と衝撃対策をして発送します。即購入可値下げ不可→他と同時購入で可#ホロライブ#hololive#星街すいせい#さくらみこ#タペストリー#モーリーオンライン#限定グッズ#みこめっと
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ホロライブ 星街すいせい・miComet タペストリー | www.mdh.com.sa

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