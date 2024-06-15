ニューエラ　New York Yankees 野球帽

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商品詳細
形···ベースボール色 ネイビーアジャスター付きなのでサイズ調整できます数年前にヤフオクかラクマで中古品の状態で購入私自身は１０回前後使用しました年数がそれなりに経っているので経年劣化や汚れがありますが、破損箇所はありません
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