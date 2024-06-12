【新品未使用】HYSTERIC GLAMOUR ヒスガールTシャツ　Sサイズ

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毎日値下げ宣言！こちらの商品は見落としがない限り毎日100円ずつ値下げしていきますのでいいね、お願いします！またフォローしていただけたら可能な限り値下げの相談に乗らせていただきます！他にも色々と出品しておりますのでよろしかったら以下のタグにてご覧ください。#gooアパレル#gooアパレルTシャツ【配送梱包について】配送方法はゆうゆうメルカリ便らくらくメルカリ便ともに急遽変更になる可能性があります。ご指定がある方はご購入前にコメントで教えて下さい。梱包.折り畳み、圧縮によるシワなど生じる可能性がありますのでご理解の程よろしくお願いします。【説明】ブランド ヒステリックグラマー【コンディション】こちらの商品は【SS】ランクです。【SS】新品・未使用品【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良い中古品【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど【JUNK】ジャンク品サイズ表記:Sサイズ実寸肩幅:46.5cm(肩から肩を直線で計測）身幅:約46.5cm（脇下から脇下）袖丈:約20cm（肩から袖先）着丈:約63.5cm（首肩付け根から裾下）素人採寸ですので多少の誤差は容赦ください。袖丈···半袖柄・デザイン···カラー···ブラック ホワイト