極希少】 ジャンポールゴルチエ 天秤プリント がま口 折り財布 レザー ...

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商品詳細
■カラー・・・ブラック、黒■サイズ（cm）9.5×12厚み約2開いた時12×19.5プレートが付いていたのか跡があります。それ以外はあまり使用感のない綺麗なお品物です。クラックした感じのビンテージテイストのプリントがとても可愛いです。■アイテムJeanPaulGAULTIERジャンポールゴルティエ 革コンパクトウォレット メンズ レディース ユニセックス 金具 はかり 金 赤 ロゴ即購入可能です。値下げも可能ですので気になった方は希望金額コメント下さい。発送についてはコンパクトにして包装しますのでご了承下さい。基本的には当日〜2日で発送できますが、出張などで家を空けている場合がございますので、急ぎの方は購入前にコメントで確認お願いします。
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