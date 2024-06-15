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【極希少】　ジャンポールゴルチエ　天秤プリント　がま口　折り財布　レザー
商品番号 Y85097780775
商品名

【極希少】　ジャンポールゴルチエ　天秤プリント　がま口　折り財布　レザー
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 4,284 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■カラー・・・ブラック、黒■サイズ（cm）9.5×12厚み約2開いた時12×19.5プレートが付いていたのか跡があります。それ以外はあまり使用感のない綺麗なお品物です。クラックした感じのビンテージテイストのプリントがとても可愛いです。■アイテムJeanPaulGAULTIERジャンポールゴルティエ　革コンパクトウォレット　メンズ　レディース　ユニセックス　金具　はかり　金　赤　ロゴ即購入可能です。値下げも可能ですので気になった方は希望金額コメント下さい。発送についてはコンパクトにして包装しますのでご了承下さい。基本的には当日〜2日で発送できますが、出張などで家を空けている場合がございますので、急ぎの方は購入前にコメントで確認お願いします。
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