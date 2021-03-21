arc'teryx tシャツ

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アークテリクス二子玉店オープン記念でいただいたノベルティtシャツです。2着いただき、1着は袋からも開封しておりません。商品は開封してない方です。シンプルでかっこよく、コットンでタフなため、私はジムウェアや部屋着として着用しております。よろしくお願いします。