18時まで限定値下げ中!クロムハーツ REC F キルテッドエナメル レア ...

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こちらは10年程使用致しました。大事に使っていた為、経年劣化の割には綺麗でエナメルの破れやひび割れはございません。当方が自身でハワイホノルルにて購入しました。まだまだ使用可能です！付属品はございませんのでお安く出品致します！財布形···長財布