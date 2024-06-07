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怒髪天Tシャツ
商品番号 M50695054237
商品名

怒髪天Tシャツ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

怒髪天バンドTシャツ未使用のバンドTシャツです。大切に保管はしておりましたが、数年経過しておりますので、襟付近にやや黄ばみがあります。着用してしまえば気にならないと思います。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック未使用ですが、あくまでも古着ですので、ご理解の上、お願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce57255.html
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