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商品詳細
怒髪天バンドTシャツ未使用のバンドTシャツです。大切に保管はしておりましたが、数年経過しておりますので、襟付近にやや黄ばみがあります。着用してしまえば気にならないと思います。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック未使用ですが、あくまでも古着ですので、ご理解の上、お願いします。
http://narcologia.ru/goods/reproduce57255.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy508653.html
http://narcologia.ru/goods/capitation454008.html
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