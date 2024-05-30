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ルイヴィトン ベルト サンチュール ギンザ エピ レザー ブラック 34/85
商品番号 Q28853064550
商品名

ルイヴィトン ベルト サンチュール ギンザ エピ レザー ブラック 34/85
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら○アイテムLOUISVUITTONルイヴィトンベルトサンチュールギンザエピレザー本革ブラック黒メンズレディースユニセックス男女兼用通勤通学シルバー金具34/85m9758○サイズ全長約102cm（バックル含む）バックル約4cmベルト幅約3cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約82cm次にここから2.5cmずつ（92cmまで）○状態目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います◎○カラー黒　ブラック○素材レザー　本革　エピレザー○付属品なし○USED品について※自宅保管、素人検品、素人寸法の誤差また、革製品独自の小傷や一度人の手に渡っているものなので、古着にご理解がない方は購入をお控えください。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店質屋・古物市場・ストア商品ブランドオークション大手ECサイトリサイクルショップ#元アパレル店員Kの小物一覧　はこちら管理番号K0820-6*4-214-349
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