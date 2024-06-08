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限定ニューヨーク・ヤンキース New Era 59FIFTY 7 3/4
商品番号 P78192865974
商品名

限定ニューヨーク・ヤンキース New Era 59FIFTY 7 3/4
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,663 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ホワイト形...ベースボールサイズ　73/461.5cmNewYorkYankeesNewEra2002WorldSeriesSidePatchPeachUndervisor59FIFTYFittedHat-White/Grayアメリカ限定の復刻版2002ワールドシリーズ記念キャップです。商品ID：4596896ブランドニューエラ輸入品刺繍で表現されたグラフィックに起毛のディテールアイレット付きの6つのパネルピーチ色のアンダーバイザー素材ポリエステル100湿らせた布で拭いてください。カーブをつけることができるフラットなビルフィッティングハイクラウン構造化されたフィット感オフィシャルライセンス商品説明ニューエラのニューヨークヤンキースピーチアンダーバイザー59FIFTYハットで、どんなファンの装いにもスタイリッシュな仕上げを追加します。それは古典的なゲームの日の一見のためのフィット構造とトレンディな高い王冠を備えています。フロントパネルの大胆なニューヨーク・ヤンキースの刺繍は、記念すべき2002年ワールドシリーズのサイドパッチを補完し、あなたがカジュアルなファン以上のものであることを示す。
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