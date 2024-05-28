90s US 大麻 Tシャツ マリファナヴィンテージ 両面プリント

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90年代ビンテージマリファナプリント半袖TシャツメンズMになります。大麻ガンジャジョイントシングルステッチ霜降りHITIMEハイタイムレゲエラスタが好きな方にも是非。表記サイズ Mサイズ実寸サイズ・肩幅 42cm・身幅 46cm・袖丈 17cm・着丈 56cm素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。シミやピンホール、毛玉などの使用感はありますがまだまだ活躍できるお品だと思います。状態は写真でご確認ください。自宅クローゼットにての長期保管のused品につき擦れや傷、汚れ、臭いなど見逃しもあるかもしれませんので神経質な方はご遠慮ください。古着に理解のある方のご購入お待ちしております。