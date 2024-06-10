【美品】人気のcronos #タンクトップ #Lサイズ

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メッセージ不要で即購入OKです。他サイトでも出品していますので即終了の場合もございます。サイズ：Lサイズカラー：ネイビー部屋着用に購入後、ほぼ使わず。購入した直後に自宅で２回使用のみ。トレーニングでも使用していないです。◾︎CRONOSタンクトップスポーティースタイルのタンクトップ。シンプルですが、前面テキストロゴとホワイトのポイントがおしゃれなデザインです。CRONOSのアウターとも相性抜群のシルエットです。★人気のcronos商品★オンラインでも即完売する人気商品です。※自宅保管ですので、たたみシワ/細かな汚れ/等ご理解のうえ、ご購入ください。美品ですが、中古の部類ですので、中古（古着）慣れしていない方、神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えください。※人気ブランドです。他者の類似品にはご注意ください。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※#LYFT#エドワード加藤#新製品#未使用#正規品#KEITHNET#メトロンブログ#オウズセレクション#カネキン#アパレル#あき#フィジーク#フィットネス#YouTuber#デザイン#ウェア#kanekin#トレーニング#COR#クロノス#CRONOS#プロテイン#マイプロテイン#フィットネス#アパレル#kanekinfitness※上記商品説明の無断使用は禁止されていますのでご注意ください。順次事務局に通報いたします。