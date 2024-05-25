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当時物　ゴジラファイナルウォーズ　モスラTシャツ　Lサイズ　ブラック
商品番号 E61338326265
商品名

当時物　ゴジラファイナルウォーズ　モスラTシャツ　Lサイズ　ブラック
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 4,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。非常に希少な2004年当時物の映画TシャツゴジラファイナルウォーズGODZILLAFINALWARSモスラと轟天号のプリントです。目立つプリント割れは無いです、画像にてご確認お願いいたします。年代物により色褪せや首周りヨレ等ありますが、全体的には古着としては良い状態です。ヴィンテージにご理解のある方のご購入お願いいたします。着丈　70cm肩幅　53cm身幅　53cm袖丈　20cm状態について気になられる点はコメントよろしくお願い致します。値下げ気軽に相談して下さい。希望金額言って頂けると助かります。中古品にご理解のある方のご購入お願い致します。購入後のキャンセル、返品等は基本受け付けませんので気になられる点はコメントお願い致します。出品数多く曖昧な返答をしない為使用回数、購入場所、時期、サイズ感にいての質問には返答しませんのでご了承下さい。
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