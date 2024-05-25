総柄 ダメージT Super Cross ボロT Souls ヴィンテージ

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商品詳細
アメリカのモトクロスレースSuperCrossの総柄のTシャツです。有名な総柄のウッドストック柄にも通じる一枚です。白地にグレーの柄模様、文字はパープル、全体にかなりフェードしたボディカラー。おそらく綿100%ですが、着たおしているため、クッタクタになっております着丈(襟下から裾)約65cm身幅(脇下)約53.5cm肩幅約52cm袖丈約20cm
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