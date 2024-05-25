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総柄 ダメージT Super Cross ボロT Souls ヴィンテージ
商品番号 M94741866896
商品名

総柄 ダメージT Super Cross ボロT Souls ヴィンテージ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカのモトクロスレースSuperCrossの総柄のTシャツです。有名な総柄のウッドストック柄にも通じる一枚です。白地にグレーの柄模様、文字はパープル、全体にかなりフェードしたボディカラー。おそらく綿100%ですが、着たおしているため、クッタクタになっております着丈(襟下から裾)約65cm身幅(脇下)約53.5cm肩幅約52cm袖丈約20cm
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