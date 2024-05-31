Berluti ベルルッティ カリグラフィ ベルト リバーシブル レザー

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商品詳細
【商品名】Berlutiベルルッティベルトカリグラフィ スクリット Bボリュート リバーシブル ファッションアイテム 小物レザーブラウンゴールドメンズ【中古品】【色】ブラウンxブラック【素材】レザー【サイズ】ベルト全長：約114cm幅 ：約3.5cm調節：約91～約101cm 5穴調節可バックル横 ：約5.5cm縦 ：約4.5cm【付属品】なし【コメント】・ブラック面全体にシワ、線傷、色褪せ・調節穴に若干のダメージ、使用感、付近擦れ・コバに所々擦れ・バックルに小傷
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