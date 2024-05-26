ご覧頂きありがとうございます！古着をメインに出品しています！ -ブランド-HWYキャップあまり被る機会がなかったのでお好きな方ぜひ！※発送は送料軽減のために形を潰して送る予定です。ネコポス予定。型崩れが気になる方は+500円で型崩れがしないように包装して発送します！コメントください。コメントがない場合は潰しての発送になりますのでご了承ください。 -状態-購入後10回ほど被りましたが綺麗な状態です！usedになりますのでご理解のある方ご検討ください。 -色-ブラック×オレンジ ※実際の商品と色味が異なることがござ います。ご了承下さい。--------終わりに--------個人売買となりますので、取引成立まで気持ちの良いやり取りが出来る様に努めますのでご協力お願いします！古着メインとなりますので、細かい見落としなどがある場合がございます。神経質な方はご遠慮ください。#キャリー#チャレンジャー#weirdo#ギャングスタービル#ネイバーフッド#クーティー#スラッシャー#サンタクルーズ#バイカー#ルード#アメカジ#オンブレ#チェック#シャドー#スタイルアイズ#サンサーフ#レザー#リーガル#バイク#supreme#wtaps#ディッキーズ#レッドキャップ好きな方お薦めです！



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