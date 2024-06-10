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正規品　ルイヴィトン ジェアン 長財布
商品番号 O59033174164
商品名

正規品　ルイヴィトン ジェアン 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

正規品　ルイヴィトンジェアン長財布ルイヴィトン正規品ジェアン長財布カラーはブラックです。正規品です。(ヴィトンの正規店で軽い修理歴(ジッピー取手の交換)もありますし間違いありません。)シリアルはSP1162比較的綺麗だと思います。内部外部共には破れはありませんが個人使用の為汚れが多少あります。数年前に買ったもので購入時のレシートなどはございません。
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