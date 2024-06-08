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- 新品 M The 1975 Tokyo Main Visual S/S Tシャツ
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商品詳細
【即購入可】【購入確認不要】【値引き交渉は行いません】【お取置きも致しません】The1975TokyoMainVisualS/STシャツ新品未使用・未開封正規品Mサイズ…画像4参照カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬メルカリ便※仕事の都合により、商品の発送は【遅くて2日程】お時間をいただく場合がございます。お急ぎの方はご遠慮下さいますよう、お願い申し上げます。※喫煙者、ペットはおりません。【即購入OK】ご不明な点は「コメントする」から質問して下さい。DirtyHitPopUpStoreポップアップストア原宿外国語での言葉遊びBeingFunnyInAForeignLanguageBFIAFL
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