新品ロエベ　コイン カードケース 　 アナグラム ミニ財布

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コメントなしの即買い歓迎です❣️24時間以内発送 完売品【値下げについて】お値下げ交渉承ります★※ご希望の金額を伝えて頂けるとありがたいです(^^)【サイズ】幅:12.5cm縦:7.5cmマチ:1.5cm【素材】レザー 本革【仕様】・ファスナー開閉小銭入れ×1・外側：前面カードポケット×1 背面カードポケット×4■並行輸入品(海外正規品)について※注意！！！！！たまに仕事の都合で発送が遅れることがありますので、理解して購入してください！！！こちらの商品は海外製の並行輸入品です。国内正規代理店の商品と仕様が異なる場合がございますので、ご購入前にご了承ください。よろしくお願いいたします。すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。在庫に限りがございますのでご購入希望の方はお早めに。