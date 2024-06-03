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Ibanez BTB676 品
商品番号 E49043930205
商品名

Ibanez BTB676 品
ブランド名 アイバニーズ
特別価格 税込 21,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···エレキベースこちらIbanezのBTBシリーズの676です。5年前ぐらいに中古ショップで購入し、何回か使用したのち、自宅に保管してました。状態は自宅保管の為、細かいキズや汚れ等あるかと思います。当時購入したときについていたギグケース、取り扱い説明書、おまけで4弦用ですが弦セットもお付けします。見た感じですがネックの反りはそれほどないと思われ、フレットの減りも8割はあると思います。当方、そこまでベースに詳しくないので細かいところまではわかりません。当時の購入価格は65000ぐらいだったと思います。発送はクロネコの着払いを予定しています。よろしくお願いします。
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