Ibanez BTB676 品

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商品詳細
種類···エレキベースこちらIbanezのBTBシリーズの676です。5年前ぐらいに中古ショップで購入し、何回か使用したのち、自宅に保管してました。状態は自宅保管の為、細かいキズや汚れ等あるかと思います。当時購入したときについていたギグケース、取り扱い説明書、おまけで4弦用ですが弦セットもお付けします。見た感じですがネックの反りはそれほどないと思われ、フレットの減りも8割はあると思います。当方、そこまでベースに詳しくないので細かいところまではわかりません。当時の購入価格は65000ぐらいだったと思います。発送はクロネコの着払いを予定しています。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/protein556134.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement838899.html
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