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レザーベルト　カービング　バックル　クラフト　牛革
商品番号 L33450536306
商品名

レザーベルト　カービング　バックル　クラフト　牛革
ブランド名 ファニー
特別価格 税込 4,429 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レザーベルト　キーリング　カービング　バックル　クラフトベルト部分（金具部分除く）約102㎝★funny店舗仕入れの為、funnyのタグお借りています。※店舗での販売もしておりますので、革の、傷などは気をつけておりますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。質問等はコメントまでお気軽にお問合せください。発送、お返事にはお時間かかる場合もありますのでご了承の程よろしくお願いいたします。レトロベースレザーメンズレディースケーシーズkcsfunnyファニーライダーバイカーインディアンベルト牛革カービングブラック黒No.556
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