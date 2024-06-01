レザーベルト　カービング　バックル　クラフト　牛革

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商品詳細
レザーベルト キーリング カービング バックル クラフトベルト部分（金具部分除く）約102㎝★funny店舗仕入れの為、funnyのタグお借りています。※店舗での販売もしておりますので、革の、傷などは気をつけておりますが、ご了承の程よろしくお願いいたします。質問等はコメントまでお気軽にお問合せください。発送、お返事にはお時間かかる場合もありますのでご了承の程よろしくお願いいたします。レトロベースレザーメンズレディースケーシーズkcsfunnyファニーライダーバイカーインディアンベルト牛革カービングブラック黒No.556
http://narcologia.ru/goods/housekeeper620309.html
http://narcologia.ru/goods/Adder273675.html
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