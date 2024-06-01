COACH コーチ メンズ ベルト

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商品詳細
素材···本革カラー···ブルー━━━━━━━━━━閲覧ありがとうございます♡COACHのベルトです。ほとんど使用していません。自宅保管の為神経質な方は購入をお控えください。※ご購入された物の返品はお受けしておりません。※他アプリでも出品しているため、購入手続きの早い方を優先させていただきます。ご了承くださいませ。コメント無しの即購入⭕️ご質問⭕️他にも出品しています！よろしければ覗いてみてください♡最後まで見ていただきありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)
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