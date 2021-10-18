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Vivienne Westwood メッシュベルト イントレチャート
商品番号 D85557272466
商品名

Vivienne Westwood メッシュベルト イントレチャート
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 2,106 円
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商品詳細

【商品ご覧いただきありがとうございます】即購入可能1~2日で発送可能です☺︎○ブランドヴィヴィアンウエストウッド○商品説明全体をクリーニング後、革用保湿クリームを使用し表面の保護を行うメンテナンスをしております☺︎キズ・スレ等無い美品でございます☺︎○サイズ革部全長　約105cm幅　約3.5cm○購入元質屋○付属品無し
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