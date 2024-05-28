ボッテガヴェネタ 長財布

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！ボッテガヴェネタ(ボッテガ・ヴェネタ)長財布財布メンズマキシイントレチャートブラックBOTTEGAVENETAカテゴリー長財布色：ブラック素材：ナッパレザー、カーフレザー金具色：シルバーサイズ：約10cm×19cm×2cm付属品：保存袋、箱購入し2.3回程度しか使用していないのでかなり綺麗です。目立った汚れや角スレなどもなく、全体的に使用感の少ない状態となっております。中古品となりますのでご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします！
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