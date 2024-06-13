VIOLA \u0026 ROSES GodSelection XXX

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商品詳細
商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。人気ブランドVIOLA\u0026ROSESGodSelectionXXXです。よろしくお願いします！【商品情報】サイズ：XL身丈74cm身幅63cm肩幅63cm袖丈22cm※こちら素人採寸のため、若干の誤差がある場合があります。カラー：ブラック※商品写真は、光の加減で若干色が違います。商品状況：購入してから何度が着用しました。細かい傷などが気になる方はご遠慮ください。何か気になる点がありましたらコメント欄にてご相談ください！
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