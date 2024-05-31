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HTC エイチティーシー　ピーナッツ　フラワーベルト　ホワイト　ヴィンテージ
商品番号 V23407658864
商品名

HTC エイチティーシー　ピーナッツ　フラワーベルト　ホワイト　ヴィンテージ
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の商品の中から見ていただきありがとうございます！ベルト在庫多数ございますので✨他の商品も是非ご覧ください(^^)#タヌちゃんのベルトShop○アイテムHTCエイチティーシーHollywoodTradingCompanyハリウッドトレーディングカンパニーピーナッツ　フラワーラインストーン　　天然石スタッズ　HollywoodTRADING.COキムタク　木村拓哉　【付属品】なし【対象】ユニセックスメンズでもレディースでもご使用いただけます！HTCのアンティーク加工の施されたカッパースタッズをピーナッツモチーフに打ち込みその中にスエードをつかった定番モデルのベルトです。ラインストーンはすべてイエローを使用しています。【状態】もともとのヴィンテージ加工にエージングが加わり、定期的にメンテナンスを施された商品です色味がホワイトなので、使用感がございますが、使用には全く問題なくまだまだご使用いただけます！【サイズ】34サイズウエスト:84cm〜94cm全長：101cmバックル:横　5.5cm縦　6cmベルト幅：4cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーホワイト　白イエロー　黄色機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材　牛革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらは大手ブランドショップで購入している正規品になります！！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします
http://narcologia.ru/goods/moisture74369.html
http://narcologia.ru/goods/Adder260275.html
http://narcologia.ru/goods/tenet676863.html
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