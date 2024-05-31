HTC エイチティーシー　ピーナッツ　フラワーベルト　ホワイト　ヴィンテージ

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沢山の商品の中から見ていただきありがとうございます！ベルト在庫多数ございますので✨他の商品も是非ご覧ください(^^)#タヌちゃんのベルトShop○アイテムHTCエイチティーシーHollywoodTradingCompanyハリウッドトレーディングカンパニーピーナッツ フラワーラインストーン 天然石スタッズ HollywoodTRADING.COキムタク 木村拓哉 【付属品】なし【対象】ユニセックスメンズでもレディースでもご使用いただけます！HTCのアンティーク加工の施されたカッパースタッズをピーナッツモチーフに打ち込みその中にスエードをつかった定番モデルのベルトです。ラインストーンはすべてイエローを使用しています。【状態】もともとのヴィンテージ加工にエージングが加わり、定期的にメンテナンスを施された商品です色味がホワイトなので、使用感がございますが、使用には全く問題なくまだまだご使用いただけます！【サイズ】34サイズウエスト:84cm〜94cm全長：101cmバックル:横 5.5cm縦 6cmベルト幅：4cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーホワイト 白イエロー 黄色機材の影響でお客様のイメージと変わることがありますのでご了承ください。○素材 牛革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。こちらは大手ブランドショップで購入している正規品になります！！ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします