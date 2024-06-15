ブルーロック アクリルキーホルダー 未開封 Boxマズル

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます！こちらはブルーロックのトレーディングアクリルキーホルダー10点未開封Boxとなります。箱は折りたたみ、缶バッジプチプチで包んで、発送させていただく予定ですが、箱のままの発送がよろしければお伝えください。追加送料変更＋500円で可能です。即購入可。よろしくお願いいたします。アクキーキーホルダー原作コンプリート
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