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ブルーロック アクリルキーホルダー 未開封 Boxマズル
商品番号 U12901444645
商品名

ブルーロック アクリルキーホルダー 未開封 Boxマズル
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 6,133 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます！こちらはブルーロックのトレーディングアクリルキーホルダー10点未開封Boxとなります。箱は折りたたみ、缶バッジプチプチで包んで、発送させていただく予定ですが、箱のままの発送がよろしければお伝えください。追加送料変更＋500円で可能です。即購入可。よろしくお願いいたします。アクキーキーホルダー原作コンプリート
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