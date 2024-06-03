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クロムハーツトラッカーメッシュキャップハワイ ホノルル限定
商品番号 V54134591432
商品名

クロムハーツトラッカーメッシュキャップハワイ ホノルル限定
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 2,582 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用カラー　ブラックサイズ53㎝〜60㎝スナップバックなのでサイズ調整可能です。◆注意事項◆☆iPhoneにて撮影しておりますので多少色合いに誤差が生じる場合がございます☆サイズ計測に関しましての多少の誤差はご了承願います☆ご購入前にプロフィールをご覧いただけますと幸いです☆他の商品と同梱希望の場合はお声がけください☆こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。本当に心配しているなら、買わないでください。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。すり替え防止の為返品交換は受付けておりませんので宜しくお願い致します。
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