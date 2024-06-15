十三代　横石臥牛　白鷺文　茶碗　茶器　現川焼

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商品詳細
直径約12㎝高さ約8㎝未使用品です。木箱に入れたまま保管していました。すべての製品が職人の手によって成形され、ひとつひとつ手描きの為、大変希少なもののようです。臥牛窯抹茶椀茶道具
http://narcologia.ru/goods/procurement252133.html
http://narcologia.ru/goods/encourage239872.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit734486.html
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