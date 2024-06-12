Vintage エジプト系ネクタイ

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ご覧頂きありがとうございます☺︎☑︎ブランド古着☑︎サイズ全長137ｃｍ剣先9ｃｍ色・2枚目参照※素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。☑︎素材素材表記が無いので分からないのですが絹っぽいしっかりとした肌触りが良い素材です。○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○☑︎商品紹介レトロなが可愛いネクタイです。柔らかく着心地が良い生地になります。ネクタイ2点→200円off3点→400円off4点→700円offそれ以上の方はご相談下さい。単品でのお値下げは承れません。☑︎その他雰囲気の近いブランドタグをお借りしています。ブランドタグが外れそうになっています要らない方は外しても大丈夫かと思います年代物になりますので他の方と被りにくく個性的なスタイルやファッションがお好き方にお勧めです。○ーーーーーーーーーーーーーーーーーー○▲1点ものにつき早い者勝ちになります▲※私物の物の素人採寸記載となりますのでご了承ください。私物、長年使っていた生活必需品を出品をしております、気になる方はフォローの方よろしくお願い致します。自身が複数回着用しておりますので新品をお求めの方は御遠慮下さい。▲あくまで古着としての出品になりますので、神経質な方はご購入をお控え下さい。✔︎発送方法やお値引き、初めてのご購入をお考えの方はお手数ですがプロフィールを必ずお読み下さい。✔︎他にも70s80s90s時代のビンテージ古着や総柄シャツユーロ古着US古着など出品しています。今後も色々なお洋服を出品して参りますのでフォロー等宜しくお願い致します☺︎#vintage#ビンテージ#70s#80s#90s#昭和レトロ#総柄シャツ#ポリシャツ#レトロシャツ#古着男子#古着女子#菅田将暉#成田凌#下北沢ヨウジヤマモトコムデギャルソンイッセイミヤケKENZOy'sformenY-3ワイスリーワイズフォーメンhazamaマルタンマルジェラ等お好きな方におススメです。カラー···ブルー