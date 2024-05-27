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初心者向けエレキギター PhtoGenic　ストラトキャスター
商品番号 F66663847521
商品名

初心者向けエレキギター PhtoGenic　ストラトキャスター
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

㈱キョーリツコーポレーション製のエレキギターです。PhtoGenic　ストラトキャスタータイプ　音出し確認済みです。ネックに反りはないと思います。ボディの裏に目立つ塗装の剥がれがあります。（写真でご確認ください。）発送時は、ネックを取り外して発送いたします。
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