初心者向けエレキギター PhtoGenic　ストラトキャスター

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商品詳細
㈱キョーリツコーポレーション製のエレキギターです。PhtoGenic ストラトキャスタータイプ 音出し確認済みです。ネックに反りはないと思います。ボディの裏に目立つ塗装の剥がれがあります。（写真でご確認ください。）発送時は、ネックを取り外して発送いたします。
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