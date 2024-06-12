新品ダックス　ベルト　お箱入り　黒　DAKS

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商品詳細
素材···本革新品ダックスベルト穴が無くて、楽です。外す時は、２枚目画像の矢印の箇所を、押してもらったら外れます。牛革黒DAKS希望小売価格15000円➕税ベルト幅3センチ全長133センチバックル含むこちらは、綺麗ですが、革は天然の素材です。多少のシワなどある事もあります。ご理解の上お願いします。注意事項お品はチェックして、気になる部分は記載して、出品をしていますが、見落としがあるかもわかりません。くれぐれもご理解の上、お願いします。その他ご覧いただきありがとうございます。新品でも個人出品です。お店のようにはいきませんがよろしくお願いします。値下げ交渉は受けておりません。なるべく小さくして発送します。
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