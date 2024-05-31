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商品詳細
3回程度の使用で目立った汚れや傷はありません。定価35,200円カラーブラックサイズ縦:9.5/横:10/ショルダー部分:133\u003cデザイン＞・内側にカードスロット、紙幣用コンパートメント、ファスナー式コインケースのついた二つ折り財布・長さ調節可能な取り外し可能なストラップ付きで、ショルダーウォレットとしても使える2way仕様・シルバー調のメタルスタッズが特徴的で、裏面にTOGAPULLAのゴールドロゴプリント入り・ユニセックスで活躍
http://narcologia.ru/goods/flight477328.html
http://narcologia.ru/goods/flight700028.html
http://narcologia.ru/goods/preference473138.html
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Ｌｅａｔｈｅｒ ｓｈｏｕｌｄｅｒ ｗａｌｌｅｔ の通販 | 三越伊勢丹 ...
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TOGA ARCHIVES - LEATHER SHOULDER WALLET – The Contemporary Fix Kyoto
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