leather shoulder wallet

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3回程度の使用で目立った汚れや傷はありません。定価35,200円カラーブラックサイズ縦:9.5/横:10/ショルダー部分:133\u003cデザイン＞・内側にカードスロット、紙幣用コンパートメント、ファスナー式コインケースのついた二つ折り財布・長さ調節可能な取り外し可能なストラップ付きで、ショルダーウォレットとしても使える2way仕様・シルバー調のメタルスタッズが特徴的で、裏面にTOGAPULLAのゴールドロゴプリント入り・ユニセックスで活躍