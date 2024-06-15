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WTAPS×Vans Vault Tシャツ ブラック S
商品番号 K87263849918
商品名

WTAPS×Vans Vault Tシャツ ブラック S
ブランド名 ダブルタップス
特別価格 税込 3,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WTAPSとVansVaultのコラボTシャツです。正規店購入品の正規品【状態】新品未使用品です。【色】BLACK【サイズ】S
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