ハンドメイド　本革　お札が折らずに入る　コンパクトウォレット

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ご覧頂きありがとうございます！こちらは新作のお札が折らずに収納できるミニ財布です。小銭入れ部分はガバッと見やすく、カード部屋が１ヶ所とカードポケットが３箇所あり、小さいながらも収納力抜群です！ベルトは飾りでバネホックにて留めております。革はノーブランドのタンニン鞣し革を使用しております。サイズ 横10cm 縦８.3cm 幅3.5cmあくまでも目安となりますので物により多少の誤差はありますのでご了承願います。革製品は天然のものになりますので物によってシワの出方が異なったり細かいキズなどある場合がございます。また、手作業でのオールハンドメイド品の為、微妙な誤差などがある場合がございますのでご了承願います。カードケース 小銭入れ コインケース コンチョ ミドルウォレット ミニ財布パスケース #17handsewn