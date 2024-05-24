【新品未使用】ポロラルフローレン　メタルロゴ　シボ革　ラウンドジップ長財布

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ご覧頂きありがとうございます。【商品紹介】◯ブランドPOLORALPHLAURENポロラルフローレン◯デザイン人気ブランド、ポロラルフローレンのメタルロゴ、ラウンドファスナー長財布です。上質なシュリンクレザーを使用し、財布上部中央に付いたメタルロゴが高級感を演出します。財布内部にはポロラルフローレンのアイコンであるポニーロゴが型押しされていてとてもお洒落です。収納力もありますので実用的で、ユニセックスでお使い頂けるデザインです。キズやスレに強く、長年お使い頂けるポロラルフローレンのメタルロゴラウンドファスナー長財布をお探しの方はこの機会に是非‼︎財布内部札入れ×3小銭入れ×1カードポケット×12オープンポケット×3◯素材牛革◯カラーネイビー紺◯実寸縦幅約10.5㎝ 横幅約19.5㎝ マチ約2.5㎝素人採寸になりますのでご質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。◯状態SS新品未使用品A美品、新品に近い使用感の少ない状態B多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C使用感はあるが普段着用するのに問題無い程度D状態が悪く使用感が強いお品 Eジャンク品 訳あり品新品未使用の綺麗なお品です。あくまで自宅保管になりますので完璧なお品をお探しの方は購入をご遠慮下さい高級感がありユニセックスでお使い頂けますのでオススメです‼︎◯付属品純正BOX◯購入元大手リユースショップ◯配送ご購入、お支払い確認後、簡易包装にて1日〜2日で配送致します。⭕️当店で取扱う全ての商品がご覧頂けます。#エースstore⭕️当店で取り扱う全ての財布がご覧頂けます。#エースstorewalletpolopoloralphlaurenralphlauren長財布ポロラルフローレン ラルフローレンポロラルフローレンラウンドファナー長財布ポロラルフローレンラウンドジップ長財布ポニーロゴ ポロラルフローレン長財布ポロラルフローレンシュリンクレザー長財布ポロラルフローレン財布 ユニセックス