NEWERA ニューエラ ロサンゼルス・ドジャース



9FORTY ロサンゼルス・ドジャース チームカラー | ニューエラ ... 9FORTY ロサンゼルス・ドジャース チームカラー | ニューエラ ...



59FIFTY Ocean Drive ロサンゼルス・ドジャース アイボリー ... 59FIFTY Ocean Drive ロサンゼルス・ドジャース アイボリー ...



59FIFTY MLB Illusion ロサンゼルス・ドジャース ベガスゴールド ブルーバイザー 59FIFTY MLB Illusion ロサンゼルス・ドジャース ベガスゴールド ブルーバイザー



NEW ERA(ニューエラ)/ LP59FIFTY MLB 2-Tone ロサンゼルス・ドジャース ... NEW ERA(ニューエラ)/ LP59FIFTY MLB 2-Tone ロサンゼルス・ドジャース ...



NEW ERA/ニューエラ キャップ LP 59FIFTY MLBオンフィールド ロサンゼルス・ドジャース 11449298 NEW ERA/ニューエラ キャップ LP 59FIFTY MLBオンフィールド ロサンゼルス・ドジャース 11449298



PC 59FIFTY ロサンゼルス・ドジャース ダークロイヤル × スノー ... PC 59FIFTY ロサンゼルス・ドジャース ダークロイヤル × スノー ...



カジュアルクラシック ロサンゼルス・ドジャース ダークロイヤル ... カジュアルクラシック ロサンゼルス・ドジャース ダークロイヤル ...



ニューエラ 9FIFTY キャップ ベースボールキャップ ロサンゼルス ... ニューエラ 9FIFTY キャップ ベースボールキャップ ロサンゼルス ...



59FIFTY ロサンゼルス・ドジャース ネイビー × ホワイト | ニューエラ ... 59FIFTY ロサンゼルス・ドジャース ネイビー × ホワイト | ニューエラ ...



59FIFTY Ocean Khaki ロサンゼルス・ドジャース クーパーズタウン ネイビー × カーキ グレーアンダーバイザー 59FIFTY Ocean Khaki ロサンゼルス・ドジャース クーパーズタウン ネイビー × カーキ グレーアンダーバイザー



59FIFTY MLB Farm Team ロサンゼルス・ドジャース ストーン ケリーアンダーバイザー 59FIFTY MLB Farm Team ロサンゼルス・ドジャース ストーン ケリーアンダーバイザー



9TWENTY ウォッシュドコットン ロサンゼルス・ドジャース カーキ ... 9TWENTY ウォッシュドコットン ロサンゼルス・ドジャース カーキ ...



ニューエラ（NEW ERA）（メンズ、レディース）9FORTY ロサンゼルス ... ニューエラ（NEW ERA）（メンズ、レディース）9FORTY ロサンゼルス ...



59FIFTY 2Tone Classic ロサンゼルス・ドジャース ホワイト 59FIFTY 2Tone Classic ロサンゼルス・ドジャース ホワイト



9FORTY ロサンゼルス・ドジャース チームカラー | ニューエラ ... 9FORTY ロサンゼルス・ドジャース チームカラー | ニューエラ ...

59FIFTYSeasideロサンゼルス・ドジャースキャメルスカイブルーアンダーバイザーsize:8SnowMan渡辺翔太くんが着用していたモデルです。タグ付き新品未使用です！砂浜、海の景観をモチーフにカラーリングを施したシリーズ。クラウンとバイザーを2トーン、アンダーバイザーはスカイブルーでカラーリング。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開。頭の小さい方から大きな方まで、ジャストサイズで被ることができます。また、アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。#ユニセックス#newera#渡辺翔太#snowman