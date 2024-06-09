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NEWERA ニューエラ ロサンゼルス・ドジャース
商品番号 J26845031377
商品名

NEWERA ニューエラ ロサンゼルス・ドジャース
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,244 円
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商品詳細

59FIFTYSeasideロサンゼルス・ドジャースキャメルスカイブルーアンダーバイザーsize:8SnowMan渡辺翔太くんが着用していたモデルです。タグ付き新品未使用です！砂浜、海の景観をモチーフにカラーリングを施したシリーズ。クラウンとバイザーを2トーン、アンダーバイザーはスカイブルーでカラーリング。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、約1cm刻みのサイズ展開。頭の小さい方から大きな方まで、ジャストサイズで被ることができます。また、アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます。#ユニセックス#newera#渡辺翔太#snowman
http://narcologia.ru/goods/stepchild913152.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle531066.html
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