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ボッテガヴェネタ 黒 メンズ ベルト イントレチャート
商品番号 T65190393596
商品名

ボッテガヴェネタ 黒 メンズ ベルト イントレチャート
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタ直営店購入品メンズブラック90㎝36in幅3.5センチバックルは艶消しの金具ベルト穴5個多少のシワはありますがコバの剥がれもなく全体的に綺麗だと思います。ペットいません喫煙者ではありませんカラー···ブラック素材···本革
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