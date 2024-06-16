ハロウィン 可愛い絵画 インテリア ユニーク 個性的イラスト

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。B2サイズの大きめの絵画です。テレビで言うと32インチくらいです。KALDIに売っていた可愛いパンプキンのストラップをモチーフに楽しく踊ってる絵を描きました。絵の魅力を感じて貰えたらとても嬉しいです。お気に入りの1枚なので少しお値段高めです。子供教室やお部屋、廊下、受け付け、どんな所に飾って頂いてもすごく華やかになるかと思います。いかがでしょうか。ご質問等ございましたらお気軽にコメント欄へ
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