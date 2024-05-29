NIKE リアクトヴィジョン 26.5cm

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商品詳細
NIKEリアクトヴィジョン定価14300円26.5cm20年2月6日SNKRSでのオンラインで購入しました。購入後半年くらい履いてましたが最近全く履いていないので出品します。5枚目の写真のように右足だけ少しキズ有りですが全体的に状態は良好です。ソール部は綺麗に洗っております。箱、ステッカー、タグ、注文書有り。あくまでも中古品ですのでご理解頂ける方のご購入、コメントお待ちしております。宜しくお願い致します！
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