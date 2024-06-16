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【激レアカスタム】NEW ERA マリナーズ ツートン 白 × ライトグレー
商品番号 N59747463824
商品名

【激レアカスタム】NEW ERA マリナーズ ツートン 白 × ライトグレー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【希少品、美品】海外限定モデル#amotyshop←セット割します！他レアキャップ出品中！！◯商品名NEWERA59FIFTYMLBSEATTLEMARINERS20THANNIVERSARYTWOTONE◯カラーホワイト×ライトグレー◯サイズ71/2(59.6cm)73/8(58.7cm)他ご希望のサイズコメントください(^^)◯状態新品未使用〇発送方法匿名発送！型崩れのないよう60サイズ段ボールでお届けします(^^)#即購入OK#MLB#マリナーズ#Mariners#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#レアキャップ#amotyshop
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