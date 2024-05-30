AMIRI アミリ メンズ半袖Tシャツ ダメージ風プリント ブラック XL

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AMIRIアミリメンズ半袖TシャツクルーネックＴシャツレギュラーサイズフロント胸部分にプリントプリントがダメージ加工風になっております(3、4枚目写真)カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬アメリカ製(10枚目写真)色 ブラック✖️ホワイトサイズXL(USA)採寸サイズ肩幅 約52.5cm身幅 約62.5cm袖丈 約19.5cm着丈 約74.0cm素材 コットンクリーニング済み都内セレクトショップにて購入致しました。目立ちませんが、首タグに縫い部分に若干の痛みがございます。(2,6枚目写真)中古品、自宅保管になりますのでご理解の上ご購入くださいませ。こちらの商品は他サイトでもご紹介しておりますので、お手数ですが購入前に事前の在庫確認お願いいたします。#アミリ#ティーシャツ#トップス#ティーシャツコーデ#カットソー#Amiri#Tshirts