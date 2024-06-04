新品未使用 クロムハーツ パネル ベースボールキャップ 黒黄 希少品 US購入

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即購入可能。ご注文後は、即日配送いたします。当プロフィールと評価コメントをご覧ください。他でも出品しており、突然削除する可能性がございます。【新品／未使用】高品質なレザー製品で知られるラグジュアリーブランド「クロムハーツ」のキャップです。アメリカハワイ正規店で購入した100%正規品です。購入証明書（インボイス）のコピーも合わせてお渡しします。なおハワイのクロムハーツ正規店は完全予約制。事前入店予約が電話等で必須のため英語が必要です。誰でも入店できる訳ではございません。国内では希少品として入手困難なベースボールキャップ。最近ではBIGBANGのSOLが着用していたことでも有名。カジュアルなベースボールキャップでありつつ、クロムハーツ好きにはたまらないデザインとなっております。▼ブランド／CHROMEHEARTS（クロムハーツ）▼商品名／ChromeHearts5パネルキャップ▼サイズ（頭周り）／53〜60cm▼付属品・購入証明書/インボイスのコピー（個人情報をインクで隠したもの）国内正規店でのアフターメンテナンス可能です。★ショッパー希望の方は追加料金¥1500で事前コメントください。通常購入では付きません。▼購入場所CHROMEHEARTSハワイホノルル正規店（2023年7月3日購入）過去、私からクロムハーツの商品を購入いただいた購入者様より、商品はもちろん事前やりとりから商品の梱包等の対応に関して丁寧な対応で好評いただいております。最後の写真のように正規店で購入時にいただいた包み紙で梱包にて丁寧に発送いたします。その他、細かいデザイン確認のご希望などご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。カラー···ブラックイエロー形···ベースボール#CHROMEHEARTS#クロムハーツ#キャップ#アメリカハワイ正規店購入#Aires12_list最後に、こちらの商品説明を最後まで読んでいただきありがとうございます。ご検討のほどよろしくお願いします。