ジュンハシモト JH＋ サイドZIP スウェットTシャツ ホワイト

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ご覧いただきありがとうございます。junhashimotoジュンハシモトJH＋SWEATTサイドZIPスウェットTシャツです。カラー:ホワイトサイズ:3(Mサイズ)素材:写真8枚目をご確認下さい品番:1102210034半年前に購入し、1度着用しております。自宅保管の為ご理解いただける方のみよろしくお願いします。発送につきましては、小さく折り畳んで、発送致しますので、畳みシワが気になる方のご購入はお控えください。よろしくお願いします。