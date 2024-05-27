KAIKO カイコー BALL CHAIN FTW ウォレットチェーンソー

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商品詳細
KAIKOカイコー BALLCHAINFTWカイコーのウォレットチェーンです。数回ほどしか使用していません。目立った傷、汚れはございません。神経質な方はご遠慮ください。tax-inprice：¥8,800brand：KAIKOcolor：シルバーsize:長さ85＊欲しい方が居ましたらどうぞ＊素人採寸の為、若干の誤差はご容赦ください 自宅保管しております。アクセサリー材質···シルバー
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