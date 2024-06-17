トガヒミコ VILLAINS ビッグシルエット Tee 未着用

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僕のヒーローアカデミアトガヒミコVILLAINSビッグシルエットTシャツFREESIZEフリーサイズジャンプキャラクターズストア限定トガヒミコバースデイを記念したシャツです。購入後、着ることもなくビニールに入れてクローゼットスリープしていました。素人保管になりますので気になる方はお控えください。フリーサイズ着丈…77cm身幅…64cm袖丈…26cm#ヒロアカ#トガちゃん#トガ#近づきたくないこの笑顔#誕生日柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋