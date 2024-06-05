CHERVOメンズベルト黒

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商品詳細
直営店にて購入。調整不可。1番手前穴までの寸法‥97,5㎝２番めの穴までの寸法‥100㎝3番目(中央)からの寸法は103㎝あります。サイズが合う方であればお得です。穴間隔は2,3〜2,5㎝です。
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