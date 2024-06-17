【希少!!】CHANELシャネル ココマーク イルカ ネイビーネクタイ

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商品詳細
★24時間以内に発送いたします★コレクションが増えましたので出品します。【ブランド】CHANELシャネル【カラー/柄】ネイビー、ホワイト、ココマーク、イルカ柄【サイズ】総丈148cm/大剣9cm/小剣4cm【生地】絹シルク100％/MadeinITALY【状態】裏に黄色い薄シミがあります。クリーニングのシミ抜きも施しましたが取れませんでした。裏なので着用時は目立つようなことはありませんでした。＊クリーニング後、保管＊結婚式、成人式、入学式、パーティー、バレンタイン、父の日、クリスマス、夏ネクタイ、ビジネス、スーツ、ジャケパン、ビジネスカジュアル、古着コーデ、プレゼント、シニア、プライベートなどオールシーズンで様々なシーンに活躍する人気の高級ネクタイです。※あくまでユーズドです。素人検品のため見落としのある場合がございます。完璧をお求めの方は購入をお控えください。返品など一切お断りしております。中古品のためご理解のうえご購入お願いします。＃シャネル＃プラダ＃グッチ＃フェンディ＃シャネル＃エルメス＃バーバーリー＃ヴェルサーチ＃高級ネクタイ＃高級小物#即購入OK
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2023年最新】CHANEL シャネル イルカ柄の人気アイテム - メルカリ
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