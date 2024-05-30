patagonia パタゴニア　レトロx フリース　レトロxジャケット

パタゴニアレトロxジャケットになります。●カラー ネイビー 紺●サイズ Lサイズ 着丈71cm身幅62cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。肘部分多少潰れあります。古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。



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