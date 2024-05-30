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patagonia パタゴニア　レトロx フリース　レトロxジャケット
商品番号 B51038488315
商品名

patagonia パタゴニア　レトロx フリース　レトロxジャケット
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 11,328 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアレトロxジャケットになります。●カラー　ネイビー　紺●サイズ　Lサイズ　着丈71cm身幅62cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。肘部分多少潰れあります。古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。
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